Sezona Eddie Newton'la başlayan ancak ilk 7 haftada 4 mağlubiyet, 2 beraberlik ve sadece 1 galibiyet alınınca İngiliz hocayla yollarını ayıran Trabzonspor uzun süren görüşmeler sonucunda Abdullah Avcı'yla anlaşmıştı. Sezon başında da Bordo-Mavililer'le ismi anılan tecrübeli çalıştırıcı, rötarlı olarak Fırtına'nın başına geçmiş ve özellikle 'sistem hocası' olduğu için sezon ortasında gelmesi soru işaretleri yaratmıştı. Ancak Avcı kısa sürede aldığı sonuçlarla, eleştirileri haklı çıkarmadı, Ahmet Ağaoğlu yönetimini de yanıltmadı.

Yenilgi yüzü görmedi

8. hafta sonunda 6 puanlı Karadeniz ekibini 17. sırada alan Avcı hızla üst basamaklara tırmandı. Abdullah Avcı yönetiminde 6 haftalık periyotta ligde Fırtına yenilgi yüzü görmezken, 4 galibiyet 2 beraberlikle 14 puanı hanesine yazdırdı. Bir anda 9. sıraya çıkan ve zirveyle puan farkını 7'ye indiren Trabzonspor'da bir önemli istatistik daha dikkat çekti.

Beşiktaş kazanırsa...

Avcı takımın başına geçtikten sonraki 9-14 haftalar arası süreçte en çok puan toplayan ekip de Bordo-Mavililer oldu. Bu akşam Beşiktaş deplasmanda Ankaragücü'nü devirmeyi başarırsa bu periyottaki puanını 15 yapacak ve Avcı'lı Trabzon bu alanda 2. sıraya gerileyecek.



