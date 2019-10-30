Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası 4. tur maçında TFF 2. Lig ekiplerinden Tarsus İdman Yurdu'na konuk oluyor. Ersun Yanal, bu karşılaşmada yedek ve genç oyunculara şans vererek son durumlarını görmek istiyor. Deneyimli hocanın takımın as kalecisi Altay Bayındır'ı bu karşılaşmada dinlendirmesi bekleniyor. Harun Tekin’in hastalığı nedeniyle kaleyi genç kaleci Abdullah Yiğiter'in koruması bekleniyor.

Abdullah Yiğiter kimdir?

20 Şubat 2000 doğumlu olan Abdullah, futbola 12 yaşında DSİ Spor'da başladı. 2 yıl boyunca DSİ forması giyen Abdullah, 2014 yılında Amedspor'un altyapısına katıldı. 1 yıl altyapıda görev alan genç kaleci, 2015 yılında Amed ile 3 yıllık profesyonel sözleşmeye imza attı. Kısa sürede performansıyla dikkat çeken Abdullah, 2016 yılında Fenerbahçe'ye transfer oldu.

Gelecek vaad eden genç oyuncu, altyaş gruplarında Fenerbahçe formasını 56 maçta giydi. Abdullah, Fenerbahçe'nin Konyaspor'u 5-1 mağlup etti maçta da kadroda yer aldı.

Piyasa değeri 50 bin euro olan genç kaleci, 1.89 boyunda. Abdullah 1 kez de U19 milli oldu.