Abdullah Topkara Fethiyespor'da

Fethiyespor, son olarak Sarıyer’de forma giyen kanat oyuncusu Abdullah Topkara ile sözleşme imzaladı.

29 Aralık 2018, Cumartesi 18:53
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Abdullah Topkara Fethiyespor'da

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta ilk yarıyı düşme hattında tamamladıktan sonra 11 futbolcusuyla yollarını ayıran Fethiyespor, Sarıyer'den kanat oyuncusu Abdullah Topkara ile sözleşme imzaladı. İki kanatta da görev alabilen 29 yaşındaki tecrübeli oyuncu, ligin ilk yarısında 17 maçta görev alarak 2 gol kaydetti. Fethiyespor’a geldiği için mutluluğunu dile getiren Abdullah, transferinde emeği geçen herkese teşekkür etti.

Fethiyespor 2. Başkanı Özkan Torunoğulları ise devre arası dönemi ilk resmi transferi gerçekleştirdiklerini, teknik heyetin raporuyla takviyelerin devam edeceğini söyledi.

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