Türk futbolunun efsane isimlerinden Abdullah Ercan, Milli Takımımız'ı FANATİK Gazetesi'ne yorumladı...

İtalya maçındaki performansımız nasıldı?

"İtalya maçında kendi oyunumuzu oynayamadık. Rakibe göre oyun oynamamız gerekir miydi? Bu da bir soru işareti. Bu maç bize şunu gösterdi; rakip kim olursa olsun kendi futbolumuzu sergilemeliyiz. Takımımız, savunma yapıp, geçiş oyunlarını oynayabilecek bir kadro yapısına sahip değil. Özellikle turnuvalara kaybetmeden başlamak çok önemli. Ama şunu de eklemek lazım; ilk maçta sonuç ne olursa olsun her takımın ikinci maç öncesi gruptan çıkma şansı var."

Galler maçından beklentileriniz nelerdir?

"Galler'i yenersek, İtalya ne sonuç alırsa alsın, İsviçre ile zaten final oynayacağız. İtalya'dan 3 gol yememiz, en iyi 4 üçüncü arasına girme ihtimalimizi de engelleyebilir. Şenol Güneş çok deneyimli bir teknik adam. Oyuncularımız, 'İtalya'ya yenildik, biz evimize döneceğiz' diye bir şey asla düşünmüyordur. Bundan eminim; Tabii ki hatalarımızdan ders almak kaydıyla. Biz normal oyunumuzu oynarsak, Galler bize rakip olamaz. Neden... Çünkü biz daha yetenekliyiz."

Türkiye'den nasıl bir oyun bekliyorsunuz?

"Bu kez topa daha çok sahip olacağız. Bizi finallere götüren oyunumuza yakın bir performansı, kalan iki maçta sergileyeceğimizi düşünüyorum. Galler'in duran toplarına ve kenar ortalarına dikkat edilmeli. Zaman zaman da Bale ve James'le yaptıkları çıkışlara önlem almalıyız."

Oyuncu tercihlerimiz nasıl olmalı?

"Yarınki maçta dar alanda problemçözen futbolcularla oynamamız lazım. Mesela Cengiz Ünder (Adameksiltir), İrfan Can Kahveci (Şut atar, asist yapar) ve geriden oyun kurucu; Kaan Ayhan gibi bir stoperle Çağlar'ın oynaması mantıklı. Ben, gruptan 4 ya da 6 puanla çıkacağımızı düşünüyorum."

Turnuvadaki futbol kalitesi için yorumunuz nedir?

"Genel olarak oyunculara baktığımda, şu ana kadar Milli Takımlar'ı için oynuyorlar gibi bir havaları yoktu. Bunu, geçen sezonki sıkışık takvimve beraberindeki yoğun maç temposuna bağlıyorum. Ancak maçlar ilerledikçe, temponun ve kalitenin artacağını düşünüyorum. Şimdiye kadar izlediğimiz en iyi ilk maç ise Hollanda-Ukrayna maçıydı."