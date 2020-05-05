Türk futbolunun efsane ismi ve Fenerbahçe’nin eski oyuncusu Abdullah Ercan, sarı lacivertlilerde sportif direktörlük koltuğuna oturması beklenen Emre Belözoğlu hakkında FANATİK'e özel açıklamalarda bulundu.

İşte Abdullah Ercan'ın açıklamaları:

"Taraftarlara anlatılmalı"

Fenerbahçe’de hoca adayları olarak Nenad Bjelica ve Erol Bulut isimleri konuşuluyor. Sizce hoca kim olmalı?

Bjelica hakkında fazla bilgi sahibi değiliz ancak Fenerbahçe yapısına uygun bir antrenör olduğu düşünüldüğü için adaylar arasında olduğuna inanıyorum. Erol Bulut da bir aday ama getirdiğiniz teknik direktöre bu süreçte destek olmanız gerekiyor. Fenerbahçe son dönemde oyuncu ve hoca seçimlerinde doğruları yapamadı. Bundan sonra kulübün taraftarlarına, işin doğrularını anlatması ve ‘Biz bu antrenörü takıma getiriyoruz, sebepleri ve hedeflerimiz bunlar’ demesi gerekiyor.

"Kriz fırsata çevrilmeli"

Sarı-Lacivertliler’in çözmesi gerekenen önemli sorunu nedir ve ne yapmalılar?

Fenerbahçe’nin sadece antrenör sorunu yok. Kadro sorunu da var. Bence yarışırken kulübün yapılanması gerekiyor. Önümüzdeki sezondan itibaren kendini yapılandırmalı çünkü artık büyük transferler olmayacak. ‘Ben yarışmıyorum da’ diyemezsin çünkü Fenerbahçe her zaman şampiyonluğa oynar. Türk ya da yabancı antrenörden çok, gelecek ismin yönetimle birlikte kulübü geleceğe de hazırlaması ve aynı zamanda yarışması şart. Bütçeler kısılacağı için bu krizi fırsata çevirirlerse, kendilerine büyük avantaj sağlarlar.

"Kredisi çok olması gerek"

Emre Belözoğlu’nun Sportif Direktörlük pozisyonuna geçmesinin ne gibi yararları olur?

Emre’nin, kulüp için çok yararlı olacağını düşünüyorum. Gerek yurt dışı, gerek Türk futbolundaki deneyimi ortada. Tabii Sportif Direktörlük gibi bir birim kurulacaksa, Emre’ye hem destek olunmalı hem de ona rahat çalışacağı bir ortam sağlanmalı. Sahanın içinden gelmesi çok önemli bir avantaj. Kulüp işleyişini de biliyor. Fenerbahçe’ye transfer edilecek isimlerin nasıl olması gerektiğini de iyi bilecektir. Ancak burada Emre’ye, ‘Gel bu işi yap... 5 ay sonra yapamadın git’ denmemeli. Kredisinin çok olması gerekiyor. Türk futbolu için çok önemli bir isim. Arayıp da bulamayacağınız biri. Kariyerinde büyük deneyimleri var. Yurt dışı ilişkileri de mutlaka iyidir.İnter, Newcastle United ve Atletico Madrid gibi takımlarda oynamış birinden bahsediyoruz.

"Kupaya yoğunlaşmalılar"

Fenerbahçe idmanlara başladı ve Haziran ortasında lig başlarsa bu hazırlık süreci yetecek mi?

Dört haftalık süreç takımın hazırlanması için yeterli. Son 20 günde takım halinde çalışılırsa hazır hale gelirler. Zaten Fenerbahçe’nin tek hedefi, oynanması halinde Türkiye Kupası. Bu hazırlık sürecinde kupaya yoğunlaşılması en doğrusu. Sonuçta kupayı kazanırsanız, Avrupa Ligi’nde direkt gruplara katılıyorsunuz. Trabzonspor’un şampiyon olma hedefi de var. Bu yüzden tek hedefi olması, rakibine göre final yolunda avantaj olabilir.

"Deplasmana gerek yok"

Liglerin seyircisiz, deplasmanlı oynanması planına ne diyorsunuz?

Ligler seyircisiz olacaksa, neden deplasmanlı oynanacak onu anlamıyorum. Takımları bir yerden bir yere götürmek sağlık açısından daha riskli değil mi? İki üç tane yer belirlenir; burada lig maçları çok kısa bir sürede tamamlanabilir. Takımlar böylece sağlık açısından daha iyi kontrol altında tutulabilir. Ev sahibi takım seyirci avantajını kullanamayacaksa bunun bir anlamı olmadığını düşünüyorum. Galatasaray- Beşiktaş seyircisiz oynandı mesela ve ev sahibinin taraftar desteği olduğu zamanki oyununu göremedik.

"Artık deniz bitti"

Salgın sonrası Türk futbolunu neler bekliyor?

Dünyada büyük bir ekonomik krizin olacağı aşikar. Taşların tekrar yerine oturması zaman alacak ve kulüpler de elbette bundan etkilenecek. Kulüpler kesinlikle küçülecekler. Yabancı transferlerinin sayısı azalacak. Bu dönemde alt yapılarını iyi kullanan kulüpler bir adım öne geçecek. Genç oyuncuların kulüplerinde oynaması ya mecburiyetten ya da çok yetenekli oldukları içindi. Kulüpler artık, ‘Alt yapımdan ne kadar oyuncu çıkarabilirim’e odaklanacak. Artık deniz bitti. Senelik 2-3 milyon Euro maaşla yabancı transferinin zor olduğunu düşünüyorum. Yabancıda da artık kariyerinin sonuna gelmiş değil de yatırım yapılacak isimlere yoğunlaşılacak. Bu yüzden de kulüplerin iyi bir oyuncu izleme ekibi kurmaları gerekiyor.

Mehmet Çağrı Davran