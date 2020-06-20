Önceki gün eski milli futbolcu ve teknik direktör Abdullah Ercan'ın, Sermaye Piyasası Kurulu'ndan (SPK) ceza aldığına ilişkin bir TV kanalının sitesinde haber çıkmıştı. Daha sonra aynı kanalın sitesinde haberin hatalı yapıldığı belirtilerek özür dilendi. Yapılan araştırmada sitedeki editörün, SPK açıklamasında Abdullah Ercan ismini görünce, araştırmadan bu kişinin teknik direktör Ercan olduğunu varsayarak haberleştirdiği ortaya çıktı.

İşin aslında ise Abdullah Ercan isimli kişinin başka biri olduğu ve sadece isim benzerliği bulunduğu öğrenildi. Ayrıca Abdullah Ercan adlı kişinin kardeşi Tolga Ercan'ın da SPK'dan ceza aldığı vurgulanırken, eski milli futbolcunun böyle bir kardeşi de yoktu!

Bu duruma çok sinirlendiğini belirten deneyimli çalıştırıcı, "48 yaşındayım ve hayatımda borsanın 'b'sini ve İstanbul'daki borsa binasının yerini bilmem. Böyle bir haberi araştırmadan yapmak ve insanlara iftira atmak çok ayıp. Umarım bir daha herkes önce konuyu araştırır öyle haber yapar" ifadelerini kullandı.