Abdullah Ercan: Trabzonspor felaket...

Trabzonspor'un eski futbolcusu Abdullah Ercan, Bordo-Mavili takımın şampiyonluk yarışındaki şansını değerlendirdi. Ercan, Trabzonspor'un eksiklerine de değindi.

A Spor yayınında konuşan Ercan; "Trabzonspor felaket, Trabzonspor'un ön tarafı felaket. Orta saha ve ön oyuncuları, hatta şöyle iddialı bir laf söyleyeyim. Süper Lig'de hiç zorlanmadan kaleye en kolay giden takım Trabzonspor. Ama alternatif olmayan bölgeler de var Trabzon'da... Mesela Filip Novak, sadece oynadığı bölge itibariyle değil, zaman zaman skora katkı yapmasıyla da çok büyük kayıp. Ünal Hoca her şeye çözüm buluyor, buna da çözüm bulması lazım. Diğer oyuncular da gelirse Trabzonspor bu yarışın içinde olacaktır. " ifadelerini kullandı.

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