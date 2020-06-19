Abdullah Ercan Türk futboluna uzun yıllar hizmet etmiş değerli bir isim olarak adını büyük camialara yazdırmış bir isimdir. Kariyerinin büyük bölümünde Trabzonspor ve Fenerbahçe formaları giyen, bir dönem Galatasaray'da ter dökmüştür. Peki bilinmeyen yönleri ile Abdullah Ercan kimdir?

8 Aralık 1971 Tarihinde İstanbul'da doğdu. İstanbul'un amatör takımlarından Beyoğlu Kapalıçarşı (1994'ten sonra Güngören Belediyespor)'da oynarken keşfedildi. 1990 yılında Trabzonspor'a transfer oldu. Kariyerinin en uzun ve önemli dönemini Trabzonspor'da geçirdi. Kurduğu kadroyla bir dönem millî takıma en çok futbolcu gönderen Trabzonspor, buna karşın lig şampiyonluğunu elde edemeyince bir dağılma sürecine girdi ve Abdullah 1999–2000 sezonunda Trabzonspor takımından Fenerbahçe'ye transfer edildi.

Orta saha mevkiinde oynamaktaydı. Fenerbahçe'deki ilk resmî maçı, 8 Ağustos 1999'da Fenerbahçe - Vanspor Türkiye 1.Lig maçıdır. Fenerbahçe formasıyla 1, toplamda 2 defa A millî takım kaptanlığı yapmıştır. 71 defa A, 23 defa Ümit, 4 Olimpik, 10 A Genç milli olmuştur.

19 Ekim 2002 tarihinde süresiz olarak kadro dışı bırakılmış, 15 Kasım 2002 tarihinde teknik yönetimin isteği ve de yönetim kurulunun onayıyla affedilmiş, tekrardan A takıma alınmıştır.

17 Mart 2003 tarihinde yönetim kurulu tarafından ikinci kez süresiz olarak kadro dışı bırakılmıştır. 18 Mart 2003 tarihinde kadro dışı bırakılmasının ardından takımın 2. kaptanlık görevini Ceyhun Eriş'e bıraktı.

Fenerbahçe'deki son resmî maçı, 15 Mart 2003 tarihinde Elazığspor - Fenerbahçe süper lig maçıdır. 2003-2004 sezonu sonunda Galatasaray'a transfer olmuştur. 2004/05 sezonunda ise İstanbulspor'a transfer olmuştur.

2006'da İstanbulspor forması altında faal futbol hayatına son verdi.



