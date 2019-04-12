Abdullah Ercan: Fenerbahçe her şartta kazanır

2000-01 sezonunda Ali Güneş ve Yusuf'un golleriyle 2-1 kazanılan mücadelede 73 dakika sahada kalan Abdullah Ercan, 20 yıllık seri ve pazar günkü zorlu mücadele için şunları söyledi: "20 yıllık serinin Galatasaray tarafında biraz psikolojik etki yarattığını düşünüyorum. Fenerbahçe belki ligde istediği konumda değil ancak Galatasaray maçında takımın durumu ne olursa olsun avantajlı taraf Fenerbahçe. Çünkü hem Fenerbahçeli futbolcular hem o gün stadı dolduran taraftar, o maçı bir bayram olarak görüyor. Derbi maçlar öncesinde tahmin yapmak doğru değil. Çünkü bu maçlarda oyuncular 90 dakika için en iyi performanslarını veriyor. Her şey olabilir. Ama bu seri birkaç yıl daha devam ederse, Galatasaray'ın kendi içindeki psikolojik savaşı ciddi şekilde artacak."

(Sabah)