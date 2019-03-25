Abdullah Ercan: Bu ruh ve inançla hep kazanırız

A Milli Takımımız’ın ve Türk futbolunun efsane isimlerinden teknik direktör Abdullah Ercan, Milli Takımın son durumu ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

İşte tecrübeli futbol adamının açıklamaları:

Arnavutluk karşısında tecrübeliler ve gençler ilk kez bir arada oynadı. Uzun yıllar sonra gruplara galibiyetle başlamak sevindirici. Sıkıntı yaşamayacağımızı düşündüğüm Moldova maçı öncesi de büyük moral oldu. Milli Takım’ın en etkili oyuncuları bence Okay Yokuşlu ve Burak Yılmaz’dı. Burak’ın, direkt ilk 11’de başlatılması son derece doğru bir karardı. Emre Belözoğlu’na gelirsek; onu sadece milli takımda bir oyuncu olarak görmemek lazım. Şenol Güneş’in, bu süre zarfında saha içinde adeta eli ve ayağı konumunda. O milli takıma yeni başladığında bizim aramızda genç oyuncuydu. Şimdi ise çok deneyimli. Aklıyla oynuyor. Bu tip oyunculardan mümkün olduğu kadar faydalanmak gerek.

‘Mahmut’un performansı etkileyici’

Moldova karşısında orta alanımızın performansı gayet iyiydi. Özellikle Mahmut, tam bir takım oyuncusu. Başakşehir’de bu kadar süre tercih edilmesinin bir sebebi var. Hakan Çalhanoğlu ve Cenk’i de buna eklersek, yaratıcı ve mücadeleci bir orta sahamız bulunuyor.

‘Mert Günok en iyisi’

Kalede Mert Günok, şu anki milli takım için doğru seçim. Süper Lig’in en formda kalecisi. Bu performansıyla kalede olması normal. Şu an için en sıkıntılı yer savunmanın göbeği. Sadece Arnavutluk maçı için konuşmuyorum. İlerideki Fransa ve İzlanda maçları için savunma bloğunu tekrar gözden geçirmemiz lazım. Ozan Kabak’ın yanı sıra ilerleyen zamanlarda Serdar Aziz burada düşünülebilir.

‘Fransa maçı müthiş heyecan’

Türk Milli Takımı Haziran ayına 6 puanla girer. Zaten grupta Moldova, Andorra ve Arnavutluk bizim rakiplerimiz değil. Ancak Moldova’yı, taraftarımızla birlikte yenmek, Fransa maçı öncesi takımın güvenini yükseltecek ve milli çoşkuyu artıracaktır. Şenol Güneş’le birlikte insanların kafasındaki milli takım oluşmaya başladı. Bu grupta ilk iki sırayı Fransa, Türkiye ya da İzlanda alacak. Şenol hoca da şimdiden bu maçları kafasında oynuyordur. Özellikle Fransa maçı gruptaki geleceğimizi belirleyecek.

'Güneş kriz yönetir, çözer de'

futbolculuk döneminde Şenol hocamızla 2002 Dünya Kupası’nda üçüncü olduk. Uzun süre bir arada oynayan bir takım vardı. Yeni bir takım kurmanın elbette dezavantajlarını hoca yaşayacak ama şimdi çok daha tecrübeli. Haziran ayından sonra sadece milli takıma odaklanacak. Elimizdeki kadronun hem yarışacak hem de yarışırken gelişecek bir takım görüntüsü var. Şenol hocanın bu takıma vereceği çok şey var. Oyuncularla iletişimi çok güçlü. Krizleri de yönetecek, çözüm bulacak bir isim. Beşiktaş’ta egosu yüksek oyunculardan en iyi verimi aldı. Burda çok daha iyisini yapacaktır.