Ersun Yanal’ın görevinden ayrılmasının yaşandığı gün Fenerbahçe’nin, hemen ardından ligi tamamlayacak ve gelecek sezon takımın başında olacak ismi açıklaması lazımdı. B planı mutlaka şarttı. Her belirsizlikte işler biraz daha sıkıntılı hale geliyor. Fenerbahçe’nin hocasının yabancı olacağını düşünüyorum. Yeni gelecek Fenerbahçe yönetiminin hata yapma şansı yok. Bundan sonra gelecek hoca hem Başkan Ali Koç’un hem de yönetiminin geleceğini belirleyecek.

Ben Fenerbahçe’de 4 sezon oynadım. Ama transferde bu kadar yanlışın yapıldığı bir sezon hiç hatırlamıyorum. Ali Koç çok büyük bir destekle geldi, bundan sonra yapılacak bir yanlış, Başkan Koç’a ve yönetimine yazar. Bence yaptıkları yanlışlardan biri de Comolli’ydi.

Masaya yumruğunu vurmalı

Türkiye’deki futbol iklimini bilmeyen bir adamı, hem teknik direktör hem de oyuncu konusunda Fenerbahçe’nin başında karar almaya getirmek, büyük bir yanlıştı. Başkan Koç artık masaya yumruğunu vurmalı!

Bizim dönemimizde Başkan Aziz Yıldırım, çok karar verici bir kişiydi. İyi ya da kötü bir karar alınıyordu. Fenerbahçe, geçici çözümlerle yönetilecek bir takım değildir. Kulübün, ‘Sezon sonuna kadar şu hoca, sonra bu hoca’ demesini, ben Fenerbahçe’ye yakıştıramıyorum. Çünkü Fenerbahçe çok büyük bir kulüp ve istediği kişiyi getirebilir. Kimse parayı bahane etmesin, onun da çözümü mutlaka bulunur.