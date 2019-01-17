Abdullah Avcı'yla 5 yıl daha

Robinho’yu alarak gücüne güç katan Başakşehir, hocası Abdullah Avcı’nın da bitecek olan sözleşmesini 5 yıl daha uzatıyor.

17 Ocak 2019, Perşembe 05:58
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Abdullah Avcı'yla 5 yıl daha

En yakın rakibinin 6 puan önünde devreye girmeye hazırlanan Başakşehir’de flaş karar. Turuncu-Lacivertli yönetim, teknik direktör Abdullah Avcı’nın sezon sonunda bitecek sözleşmesini 5 yıl uzatıyor.

Avcı için bugün saat 11.00’de 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı’nda, başkan Göksel Gümüşdağ’ın da katılımıyla imza töreni düzenlenecek.

Kulüp açıklamasında sözleşmenin süresi hakkında bilgi verilmezken, yeni mukavelenin 5 yıllık olacağı öğrenildi. Abdullah Avcı yönetimindeki İstanbul ekibi, Türkiye Kupası’nda 2 kez final oynadı, Süper Lig’de son 4 sezonda ilk 4 içinde yer aldı.

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