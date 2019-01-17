En yakın rakibinin 6 puan önünde devreye girmeye hazırlanan Başakşehir’de flaş karar. Turuncu-Lacivertli yönetim, teknik direktör Abdullah Avcı’nın sezon sonunda bitecek sözleşmesini 5 yıl uzatıyor.
Avcı için bugün saat 11.00’de 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı’nda, başkan Göksel Gümüşdağ’ın da katılımıyla imza töreni düzenlenecek.
Kulüp açıklamasında sözleşmenin süresi hakkında bilgi verilmezken, yeni mukavelenin 5 yıllık olacağı öğrenildi. Abdullah Avcı yönetimindeki İstanbul ekibi, Türkiye Kupası’nda 2 kez final oynadı, Süper Lig’de son 4 sezonda ilk 4 içinde yer aldı.