Deneyimli teknik adamın yapılan görüşmede futbolcuların alacaklarının ödenmesi için ısrarcı olduğu öğrenildi.

Avcı’nın, “Benim için en iyi transfer oyuncuların paralarının ödenmesi olur. Takım mutsuz bir sezon geçirdi. Bu durum yeni sezona yansımamalı. Paralar ödenirse çok memnun olurum” ifadelerini kullandığı belirlendi. Abdullah Avcı’ya maddi konulardaki sorunları kısa süre içinde çözeceklerini bildiren siyah-beyazlı yöneticilerin ise “Hocam hiç merak etme önümüzdeki günlerde hem paralar ödenecek hem de takımın ihtiyacı olan transferler yapılacak. Transferde piyasa çok yüksek, rakamların geri gelmesini bekliyoruz. Önceki yıllarda da son günleri bekleyip, en uygun koşullarla transferi yapmıştık” diye konuştukları öğrenildi.

Bu arada Beşiktaş Kulübü ile Türkiye Bankalar Birliği (TBB) arasındaki borç yapılandırma görüşmelerinin tamamlanmak üzere olduğu aktarıldı. Siyah-beyazlı yönetim, TBB ile resmi imzalar atıldıktan sonra transfer için düğmeye basacak. (Skorer)