Evdeki hesabın çarşıya uymaması durumu var Beşiktaş’ta... Fikret Orman başkanlığındaki yönetim ciddi değişimlere gitmişti. Tarihî başarıların yakalandığı Şenol Güneş, millî takıma yol alırken yerine de rakip analizlerinde farklı olan, oyun şablonunu istatistiklere göre belirleyen Abdullah Avcı getirilmişti. Her ne kadar transfer süreci sessiz ve etkisiz gibi görünse de kadroya sekiz yabancı takviyesi yapılmıştı. Siyah-beyazlılar hem adımlarını ekonomik atıyor ama aynı zamanda da şampiyonluğun en güçlü adayı olduğunu dillendiriyordu.

Eleştiriler Avcı’ya

Ancak ligde geride kalan dört haftada söylemler ile eylemler tutarsızlık gösterdi. Abdullah Avcı yönetimindeki Kara Kartal, ava giderken avlandı. Pozitif oyunu tercih eden, önde basan ve sürekli galibiyeti kovalayan Beşiktaş, ligin yeni takımı Gazişehir Gaziantep deplasmanında ummadığı bir sonuçla karşılaştı. Vida’nın ilk dakikalarda gördüğü kırmızı kart takımın oyun planını bozup neticeye tesir etse de yeni sezon için açılan “beyaz” sayfa, şu anda “siyah” tabloya dönüştü. Avcı’ya olan güven biraz azaldı ve camiada ciddi eleştiriler başladı. (Türkiye Gazetesi)