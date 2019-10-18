Abdullah avcı’nın zor seçimi

Milli araya Alanyaspor’u yenerek moralli giren Kara Kartal’da eksik çok. Abdullah Avcı, yarın Süper Lig’in 8. haftasında konuk olacakları Ankaragücü karşılaşması öncesi bu nedenle 11’i oluşturmakta zorlanıyor.

Ön libero Elneny’nin cezasının bitmesi, tek sevindirici gelişme. Deneyimli teknik adam Gökhan’ın yokluğunda sağ bekte Douglas’ı, Ruiz’in sakatlığında da stoperde mecburen Necip’i görevlendirecek. Orta sahanın merkezinde Atiba-Elneny ikilisinin olması bekleniyor. Önemli eksiklere rağmen formsuz Ljajic kulübeye çekilebilir. Burak’ın arkasında Boyd-Diaby-Lens üçlüsü forma giyebilir.