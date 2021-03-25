2 senedir sürekli olarak adı Trabzonspor’la anılan Edin Visca, yeniden gündemde... Teknik direktör Abdullah Avcı, Başakşehir’den eski öğrencisini yeni sezonda takımında görmek isterken, yönetim şimdiden nabız yoklamaya başladı. 10 senedir formasını giydiği İstanbul ekibinden yaz döneminde artık ayrılmayı planlayan Visca için bizzat Avcı’nın da devreye gireceği öğrenildi. Abdullah hoca, solda Nwakaeme sağda Visca kanatlarıylarıyla hücum gücünü maksimum seviyeye çıkarmayı hedefliyor. Visca’nın transferinin gerçekleşmesi halinde Ekuban da daha serbest bir rol alacak. Duruma göre ya forvet arkasında ya da ileri uçta oynayacak. Özellikle Abdülkadir Ömür sakatlandıktan sonra bu sezon sağ kanatta problem yaşayan Trabzonspor, Visca’yı alıp sorunu kökten çözmek istiyor.