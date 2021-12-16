6 gol, 6 asitlik performansla en iyi lig başlangıcını yapan Anthony Nwakaeme’ye nazar değdi... Adalesinde 2. derece yırtık tespit edilen Nijeryalı yıldız, devreyi kapattı. Teknik direktör Abdullah Avcı, takımın en önemli hücum silahının yokluğunda çıkış formülü aramaya başladı. Sol kenarda Djaniny’yi görevlendirmeyi düşünen tecrübeli hoca, geçen hafta sakatlığı nedeniyle riske edilmeyen Abdülkadir Ömür’ü bu kez sağ önde sahaya sürecek. Başarılı çalıştırıcı, Bakasetas’tan da patlama bekliyor. Sakatlıktan yeni çıkan ve Antalyaspor deplasmanında etkisiz kalan Yunan yıldıza çok güvenen Avcı, ilk 9 haftadaki gibi Bakasetas’ın takımı sırtlamasını bekliyor.

Peres sağa geçerse...

8 günde üst üste Hatayspor, Altay (d) ve Başakşehir ile zorlu maçlara çıkacak olan Trabzonspor , yeni bir galibiyet serisi yakalamayı hedefliyor. Avcı, cumartesi günü sahaya süreceği 11’i ise henüz netleştirmedi. Bruno Peres’i geçen hafta solda kullanan Abdullah hoca, Brezilyalı yıldızı esas mevkisi olan sağ beke çekmeyi düşünüyor. Sakatlığı büyük oranda iyileşen Trondsen’in ise sola dönmesi planlıyor.

Koita sürprizi olabilir

3 yerliyi tamamlamak için ise Berat- Dorukhan ikilisinden biri orta sahada tercih edilecek. Eğer Dorukhan sağ bekte devam ederse, Hamsik-Bakasetas ikilisinin arkasında Siopis oynayacak. Kısacası sağ bekteki tercih, 11’le ilgili kilit nokta... İleri uçta Cornelius formaya yakın gözükmesine rağmen, Koita onu zorluyor. 2 maçtır sonradan oyuna giren tecrübeli forvetin, Hatayspor karşılaşmasına 11’de başlama ihtimali var.

Safa Can Konuksever