Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası 5.tur maçında Adana Demirspor'a seri penaltı vuruşları sonucu kaybetti ve elendi. Teknik direktör Abdullah Avcı ise son 4 sezonda da kupada TFF 1.Lig ekibine elenmiş oldu.

Bu sezon Trabzonspor ile Adana Demirspor'a kaybeden Avcı, geçen sezon Beşiktaş ile Erzurumspor'a önceki iki sezonda da Başakşehir ile Hatyaspor ve Greisunspro takımlarına elenmişti

2020-21 Trabzonspor - Adana Demirspor 2-2 (3-4 pen.)

2019-20 Beşiktaş - Erzurumspor 2-3, 2-3

2018-19 Hatayspor - Başakşehir (0-1, 4-1)

2018-19 Giresunspor - Başakşehir (3-1, 1-2)