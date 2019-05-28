Siyah-Beyazlılar’da 4 yıllık Şenol Güneş macerasının resmen sona ermesinin ardından Beşiktaş Yönetimi, tecrübeli teknik adamın yerini doldurmak için son olarak Abdullah Avcı’ya yönelmişti. Başkan Fikret Orman’ın görevlendirmesinin ardından 55 yaşındaki çalıştırıcıyla görüşen ve kulübün projelerini anlatan yönetici Serdal Adalı, deneyimli isimden taleplerini anlatmasını istemişti. İlk görüşme sonrasında yapılan ikinci temasta Avcı’nın, Siyah-Beyazlılar’a imza atmak için tek şart sunduğu ortaya çıktı. Kara Kartal’ın yeni sezonda mali olarak küçülmeye gitmesi ve takımın genç oyuncu ağırlıklı olarak yenilenmesi konusunda bir sorunu olmadığını belirten Abdullah Avcı’nın, futbolcuların maaş ödemelerinin zamanında yapılması konusunda Beşiktaş Başkanı Fikret Orman’dan garanti istediği bildirildi.

Kulüp, değerlendirme aşamasında

Geride bıraktığımız sezon içerisinde sık sık yaşadığı mali sorunlarla gündeme gelen ve oyuncu ödemelerinde zorluk yaşadığı ortaya çıkan Siyah-Beyazlılar, bu durumdan dolayı büyük sıkıntı yaşamıştı. Hatta bazı oyuncular, kulübü TFF ve FIFA’ya şikayet etmişti. Şenol Güneş’in yaşadığı senaryonun benzerini yaşamamak isteyen Avcı’nın bu talebinin karşılanması halinde Beşiktaş’a imza atabileceğini ilettiği kaydedildi. Görüşmedeki Avcı’nın talebini Orman’a ileten Serdal Adalı’nın, Başkan’la yapacakları değerlendirmenin ardından harekete geçmesi bekleniyor.

Başakşehir'den açıklama geldi

Başakşehir Kulübü, dün resmi internet sitesinden yaptığı açıklamayla Abdullah Avcı için kulüplerine gelmiş resmi bir teklif olmadığını duyurdu. Bu açıklama, Avcı ve Beşiktaş arasındaki görüşmelerin çıkmaza girdiği şeklinde yorumlandı.