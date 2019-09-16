Yıllardır kanat oyunu üzerine kurulu bir sistemle oynayan Beşiktaş, Abdullah Avcı ile girdiği değişimin sancılarını yaşıyor. Şenol Güneş ile elde edilen iki şampiyonlukta dikine oyun, üç pasta gole gitme ve rakipleri hücumda yakalayıp etkili kontralarla sonuca giden Beşiktaş, kadro kalitesindeki düşüş, takım, yönetim ve teknik heyet arasında yaşanan sıkıntılarla düşüşe geçmeye başladı.

Genç Güven, Burak’ın yerini dolduramadı

Beşiktaş, kalitedeki düşüşe karşın Burak Yılmaz’ın katılımıyla geçen sezonun 2. devresinde yarışa ortak olmuştu. Avcı ile geçilen pasa dayalı hücum anlayışı henüz oturabilmiş değil. Siyah beyazlılar tüm maçlarda topa daha çok sahip olsa da pozisyon kısırlığını aşabilmiş değil. Genç Güven, Burak’ın yokluğunda takımı taşıyamadı. Diğer yandan Avcı kanat ortalarını azaltacağını söylese de son iki maçta Beşiktaş, eskisi gibi oynadı.

Diaby hakkında hüküm vermek için erken

Çaykur Rizespor maçında 37, Gazişehir karşılaşmasında ise 33 orta yapıldı. 4 haftalık periyotta, savunma önünde sürekli farklı isimler kullanan Avcı, henüz ideal ikiliyi bulamadı. Quaresma elden çıkartılırken Lens de gözden düştü. Buna mukabil yenilerden Boyd, beklentilerin altında kaldı. N’Koudou 11’de çıktığı maçta etkisiz kalırken, ilk karşılaşmasına çıkan Diaby hakkında da hüküm vermek için erken. Şimdi gözler Burak’ta. O da takımın çehresini değiştiremezse Avcı’yı çok zor günler bekliyor.

Kaynak: Hürriyet