Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, eski takımı Medipol Başakşehir’e karşı ilk maçına çıktı. Abdullah Avcı, Süper Lig kariyerinin tamamını geçirdiği Medipol Başakşehir’den geçen sezonun ardından ayrılarak Beşiktaş’ın başına geçen Avcı’nın planları, yeni takımında tutmadı. Karşılaşma öncesinde yaptığı açıklamada, “Sahaya galibiyet için çıkıyoruz” açıklaması yapan 56 yaşındaki çalıştırıcı, 1 puanla yetindi. Kara Kartal’da uygulamaya koyduğu pasa dayalı yeni sistemini bir türlü oturtamayan tecrübeli teknik adamın yönetimindeki Beşiktaş, ligde 5 maç sonunda puanını 5’e yükseltti.

‘Biz bu gemiyi limana yanaştırırız’

Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Abdullah Avcı, “5’inci haftayı bitirdik, yolumuza devam ediyoruz. Beşiktaş taraftarının beklentisi çok. Sabretmeye devam etsinler. Biz iyi bir yere gidiyoruz. Beşiktaş’ın 5 puanı var ama ligin dominant takımlarının da baktığınızda 10 puanı var. Ligin çok para harcayan takımlarının... Son 10-15 dakika istekle coşkuyla oyuna dahil olduk. Ben bu oyuna inanıyorum. Kadrosu zengin bir takıma karşı oynadık. Geri dönüşümüz son derece iyi. Biz bu gemiyi limana yanaştırmasını biliriz. Oyunumuz da gidişatımız da iyi. Taraftar bundan şüphe etmesin. Bizi desteklemeye devam etsinler” dedi.