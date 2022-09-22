Trabzonspor , yaşanan sakatlıkların da etkisiyle sezona istediği gibi başlayamadı. Abdullah Avcı, yoğun fikstürün de etkisiyle oyun planını ve ideal 11’ini uygulamaya koyamadı. Lige verilen Milli ara, bu açıdan önemli bir fırsat oldu. Tecrübeli teknik adam, 2022- 23’ün gerçek Trabzonspor’unu Milli aradan sonra herkese izletmek için kolları sıvadı. Avcı ilk etapta ideal 11’ini oluşturmayı planlıyor. 3 yerlinin Uğurcan, Eren ve Abdülkadir olması bekleniyor. 8 yabancıda değişimler yaşanması muhtemel. Ancak şu anda Larsen, Bartra, Denswil, Gbamin, Bakasetas, Hamsik, Trezeguet ve Gomez; rekabette diğer arkadaşlarına oranla bir adım önde görünüyor.

Yoğun taktik çalışma

Sakatlıklar ve transferlerin bazılarının takıma geç katılması nedeniyle Abdullah Avcı’nın oyun planı da sekteye uğradı. Trabzonspor, bazı maçlarda topu rakibe bırakıp geçiş oyunuyla tehlike yaratmaya çalıştı. Ancak tecrübeli teknik adamın istediği sistem bu değil. Avcı, Milli aradan sonra, oyunu rakip yarı alana yıkan, topa hükmeden bir Fırtına izlettirmenin planlarını yapıyor. Özellikle önümüzdeki haftadan itibaren bu yönde yoğun taktik çalışmalar gerçekleştirilecek.

Ekim ayı Fırtına'lı!

Bordo-Mavililer, Milli aranın ardından ekim ayında birbirinden zorlu ve önemli 7 maça çıkacak. Zorlu periyot, 1 Ekim'de Kayserispor deplasmanında başlayacak. Fırtına, 6 Ekim'de ise Avrupa Ligi'nde grubun en güçlü takımı Monaco'ya konuk olacak. Trabzonspor daha sonra sahasında sırasıyla Kasımpaşa ve Monaco ile karşılaşacak. Abdullah Avcı'nın ekibi, 16 Ekim'de ise Beşiktaş ile Vodafone Park'ta kozlarını paylaşacak. Bordo-Mavililer'in zorlu ekim fikstürü, Sivasspor ve Kızılyıldız (d) maçlarıyla sona erecek. Trabzonspor, bu süreçte alacağı sonuçlarla hem Avrupa'da adını bir üsttura yazdırmayı hem de ligde zirveyi ele geçirmeyi hedefliyor