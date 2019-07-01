Beşiktaş Teknik Direktörü Avcı’nın raporu doğrultusunda kanat transferine öncelik veren Siyah-Beyazlılar’da Tyler Boyd ve Caiuby isimleri ön plana çıktı. Avcı iki oyuncuyu da kadroya katmak istiyor. Tyler Boyd ile prensipte anlaşan Siyah-Beyazlılar, bonservis bedelleri ve ödeme planları için temaslarını sürdürüyor. Başarılı oyuncunun kulübü Vitoria Guimaraes ile bonservis konusunda anlaşmaya çok yakın olan yönetim, gelecek hafta sözleşme detaylarını tamamlayıp Boyd’u kadroya dahil edecek. 24 yaşındaki futbolcunun, bonservis bedeli taksitlerle ödenecek.

TEKNiK HEYET DE ONAY VERDi

Teknik Direktör Abdullah Avcı, geçtiğimiz sezonu İsviçre temsilcisi Grasshoppsers’da kiralık geçiren ve bonservisi Augsburg’da olan 30 yaşındaki Brezilyalı kanat oyuncusu Caiuby için de olumlu rapor verdi. Başarılı oyuncunun Alman ekibi ile 2020 yılının haziran ayına kadar sözleşmesi bulunuyor. Geçtiğimiz sezon lig ve kupa dahil 25 maça çıkıp 2 gol ve 1 asistlik katkı sağlayan Sambacı ile prensip anlaşmasına varıldı. Augsburg ile transfer konusunda yapılan görüşmelerinin de sonuna gelindi. Transferin bu hafta içinde bitmesi bekleniyor. (Akşam)