Abdullah Avcı son düdükle beraber adeta yıkıldı. Maçın ardından mağlubiyeti değerlendiren tecrübeli hoca, "Oyuncu kalitesi yüksek bir takıma karşı oynadık. İlk yarının 35 dakikasını çöpe attık. Sonra doğru oyunla saha içinde biraz daha rakip kaleye gitmeye başladık. Onda da pasın kalitesi, şiddeti gibi detaylarda sorun yaşadık" dedi.

'Devre arasında...'

Kadro konusunda itirafta bulunan Avcı sözlerini şu ifadelerle noktaladı: "Kadro mühendisliğiyle ilgili sorunlar var. Forvetim ilk kez oynadı ve ilk 45 dakika sonunda tekrar sakatlandı. Burası Trabzonspor! Oyuncu kalitesinin daha yüksek, rekabet ortamının daha fazla olması lazım. Onun için devre arası veya sezon sonu bu yapılanmayı iyi değerlendirmek lazım."