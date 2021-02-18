Gaziantep karşılaşmasının son anlarında kırmızı kart gören ve cezalı duruma düşen Anthony Nwakaeme yarınki Başakşehir sınavında görev yapamayacak. Nijeryalı yıldızın bu sezon forma giyemediği 4 lig maçında 3 beraberlik, 1 yenilgi alarak kazanamayan Fırtına o tek mağlubiyetini de ilk yarıdaki Başakşehir karşılaşmasında yaşamıştı. Ancak teknik direktör Abdullah Avcı bu duruma rağmen pek endişeli değil. Hücum hattındaki diğer isimlere çok güvenen Avcı, Nwakaeme’nin yokluğunda Bakasetas, Ekuban ve Djaniny’den gol bekleyecek.

Yunus Mallı veya Yusuf...

Devre arasında takıma katılan Yunan yıldız Bakasetas’ın kısa sürede takıma alışması ve galibiyetlerde büyük rol oynaması, Djaniny’in fizik açığını kapatması sonrasındaki form grafiği ve Ekuban’ın varlığı, Abdullah Avcı’yı hayli rahatlatıyor. Nwakaeme’nin yerine Afobe, Yunus Mallı ve Yusuf Sarı arasında rekabet yaşanırken, Afobe diğer ikiliye göre bir adım geride.

4 maçta 3 gol

Son 3 maçta kilidi çözen isim olan Bakasetas, Fırtına’nın en büyük hücum silahı haline geldi. 27 yaşındaki Yunan yıldız, sergilediği performansla kısa sürede takımın orta alandaki lideri oldu. Bakasetas, Başakşehir deplasmanında yine sık sık ceza sahası içine koşular yapacak ve gol arayacak.

Patlamaya hazır

Takımın en flaş isimlerinden biri olan Ganalı oyuncu, 1 gol, 1 asistle yıldızlaştığı Gençlerbirliği maçından sonra çıktığı Beşiktaş, Denizli, Malatya ve Gaziantep sınavlarında ağları havalandıramamıştı. Avcı, Nwakaeme’nin yokluğunda Ekuban’ın ekstra sorumluluk alıp, patlama yapacağına inanıyor.

Bir forvetten fazlası

Sezon başında geldi, performansıyla eleştirildi, ancak fiziksel eksiğini kapadıktan sonra takımın en kilit isimlerinden biri haline geldi: Djaniny. İleri uçta görev yapmasına rağmen kanatları da çok iyi kullanan ve hücum hattının her bölgesinde aksiyon yaratabilen Djaniny, Abdullah Avcı’nın oyun planında önemli bir yere sahip.