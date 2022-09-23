50 günde 12 maça çıkan Trabzonspor , Milli arada nefes aldı. Bordo-Mavili takımı dönüşte yine oldukça sıkışık bir maç takvimi bekliyor. Karadeniz ekibi, Ekim ayında 7 önemli karşılaşmaya çıkacak. Abdullah Avcı ise adım adım gitmeyi tercih ediyor. Fırtına, Milli maçlar sonrası 13 günlük periyotta 4 önemli maç oynayacak. 1 Ekim’de Kayserispor deplasmanına çıkacak olan Trabzonspor, 6 Ekim’de UEFA Avrupa Ligi’nde Monaco’ya konuk olacak.

10 Ekim’de Kasımpaşa’yı evinde konuk edecek Bordo-Mavililer, 13 Ekim’de ise Monaco’yu Akyazı’da ağırlayacak. Avcı, bu süreçte 4’te 4’lük seri yapmayı hedefliyor. Tecrübeli hoca, üst üste alınacak galibiyetlerle birlikte takımın geçtiğimiz sezonki havayı yakalayacağına inanıyor.

Grupta en kritik maçlar

Özellikle Monaco karşılaşmaları Trabzonspor’un Avrupa’daki kaderi için çok kritik. Gruptaki ilk maçında Ferencvaros’a 3-2 yenilen Bordo-Mavililer, ikinci maçta Kızılyıldız’ı devirmişti. Fırtına, Fransız ekibini her iki mücadelede mağlup etmesi durumunda ciddi şekilde avantajlı hale gelecek. Gruptan çıkılırsa, Avrupa geliri 20 milyon Euro’dan fazla olacak.

Hazırlıklar bugün başlıyor

Trabzonspor, 4 günlük iznin ardından bugün sahaya iniyor. Bordo-Mavililer, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’ndeakşam saatlerindeyapacağı antrenmanla Kayserispor mücadelesinin hazırlıklarına başlayacak. Fırtına’da 9 oyuncu, ülkelerinin Milli takımlarında olduğu için çalışmaya katılmayacak. Peres, Visca, SerkanAsan, Dorukhan gibi isimlerin ise sakatlığı bulunuyor. Yusuf Yazıcı ile Hüseyin Türkmen’in Milli arada takıma dönmeleri bekleniyor.