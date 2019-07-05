Abdullah Avcı’nın gözdesi Lewis Holtby

Shinji Kagawa’nın İspanya’da oynamak istemesi, Kevin Prince Boateng ile arasındaki pürüzleri bir türlü gideremeyen Beşiktaş Yönetimi, on numara transferi için rotasını Almanya’ya çevirecek. Siyah- Beyazlılar, Hamburg ile sözleşmesi sona eren, Abdullah Avcı’nın, Başakşehir’den beri takip ettiği ve oyun tarzını eski öğrencisi Marcio Mossoro’ya benzettiği Lewis Holtby ile önümüzdeki günlerde ilk temaslar sağlanacak. Bu doğrultuda Siyah-Beyazlılar’ın maaliyet araştırmasına başladığı ve önümüzdeki günlerde oyuncunun menaceriyle masaya oturacağı gelen haberler arasında.

Aranan adam!

Abdullah Avcı’nın uzun süredir takip ettiği Alman yıldız, tecrübeli çalıştırıcının istediği özelliklerin neredeyse tamamına sahip. Hücum bölgesinde ön plana çıkan Holtby, iki yönlü tarzı sayesinde gerektiğinde de savunmada takımına katkı veriyor. Oynadığı her sezon neredeyse yüzde 82 isabetli pas ortalaması tutturan 28 yaşındaki futbolcu, rakip yarı sahada kaptığı toplarla takımının kilit isimlerinden biri olmayı başarıyor. Holtby’nin tek dezantajı ise bitiriciliğinin yeterli olmayışı.

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