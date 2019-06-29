Burak Yılmaz ve Güven Yalçın’ı kadrosunda bulunduran siyah-beyazlıların, Cyle Larin’in Belçika ekibi Zulte Waregem’e kiralık gidecek olması nedeniyle pivot özellikli bir forvet transferi gerçekleştirmek istediği belirlendi.

Burak Yılmaz-Güven Yalçın ikilisinin hücum hattının tüm yükünü taşımakta zorlanacağını düşünen Beşiktaş Yönetimi mutlaka bir golcü transferi yapmayı planlıyor. Bundan iki hafta önce Cyle Larin kadroda olduğu için forvet transferine ihtiyaç olmadığını bildiren Teknik Direktör Abdullah Avcı’nın, Kanadalı golcü gideceği için fikir değiştirdiği ve pivot özellikleri olan bir forvet istediği ifade edildi.

Afrika’ya takip

Beşiktaş Yönetimi, bonservisiyle golcü almak yerine kiralama yöntemini uygulamayı düşünüyor. Beşiktaş’taki bu durumu bilen menajerlerin forvet önerilerinde bulundukları aktarıldı. Forvet konusunda aceleci davranmayacak olan siyah-beyazlı yönetim, Afrika Uluslar Kupası’na katılan takımların forvetlerini de yakından takip ettiği vurgulandı. (Skorer)