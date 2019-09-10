Sezonun ikinci deplasman maçını Gaziantep’te Gazişehir ile oynayacak olan Beşiktaş’ta teknik direktör Abdullah Avcı, forvette kimi oynatacağı konusunda kararsız kaldı. Bu sorunun cevabını bulmak için Güven’in milli takımdan dönmesini bekleyecek olan Avcı, seçimini Diaby ile Güven arasında yapacak.

Burak Yılmaz’ın ancak 23 Eylül’deki Medipol Başakşehir maçına yetişecek olması nedeniyle bu ikili arasında tercih yapacak olan Avcı, Güven’i forvet oynatması halinde kanatlarda Diaby ile N’Koudou’yu görevlendirecek.

Teknik direktör Abdullah Avcı, forvette Diaby’i oynatması halinde ise kanatlarda çok daha farklı bir diziliş ortaya koyabilir. N’Koudou dışında Lens, Orkan, Boyd ve Güven gibi kanatlara da sahip olan Avcı’nın, sezon başından beri oynadığı için Güven’i forvet hattında daha öncelikli düşünüyor.

Milli takımlardan dönen oyuncuları sakat olmamaları halinde oynatmayı planlayan Abdullah Avcı, yeni transferlerden Elneny’i ilk on birde yer vermeyi düşünüyor. Siyah-beyazlı teknik adamın, Mısırlı oyuncunun yanında ise Dorukhan’ı görevlendirmesi bekleniyor.

Abdullah Avcı deniyor

Süper Lig’de 2019-2020 sezonunun ilk 3 haftasında Alanyaspor, Konyaspor ve Yukatel Denizlispor tüm müsabakalara aynı 11’le başladı. Beşiktaş ve Medipol Başakşehir’de ise yirmi ikişer oyuncu görev yaptı. Sezona Beşiktaş ile başladıktan sonra Kasımpaşa’ya transfer olan Ricardo Quaresma, Medipol Başakşehir’den Göztepe’ye kiralanan Soner Aydoğdu 3 haftalık süreçte iki takımda birden forma giyen isimler oldu.

(Milliyet)