Medipol Başakşehir'de Cumartesi günü oynanacak Fenerbahçe maçı hazırlıkları sürüyor.
Tedavisi süren Gael Clichy salonda çalışırken Demba Ba ise takımdan ayrı saha çalışması gerçekleştirdi. Teknik direktör Abdullah Avcı, Fenerbahçe karşısında oyun planında değişiklik düşünmüyor...
Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Evkur Yeni Malatyaspor deplasmanında kritik bir galibiyete imza atan turuncu lacivertliler'de deneyimli çalıştırıcının kadroyu bozmayı düşünmediği öğrenildi...
Ev sahibi adına şampiyonluk yarışında büyük önem taşıyan bu karşılaşma öncesi, taraftarların da maça yoğun ilgi gösterdiği belirtildi...
Konuk Fenerbahçe cephesinde tüm biletlerin tükendiği öğrenilirken Ev sahibi tarafın biletlerinin de büyük oranda satıldığı kaydedildi..
Kaynak: beINSPORTS