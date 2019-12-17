Süper Lig’de önceki akşam Yeni Malatyaspor’a 2-0’lık skorla mağlup olan Siyah-Beyazlılar’ın 6 maçlık kazanma serisi sona ermişti. Bu sonuçla zirve yarışında lider Sivasspor’la olan puan farkı 6’ya çıkan Kara Kartal’da yönetimden teknik direktör Abdullah Avcı’ya ilk kez tepki geldi. Vodafone Park’taki mücadelenin ardından toplanan bir grup yöneticinin, “Bu kadar çok pas yaptığımız için rakip her türlü önlemi alıyor. Saha ve oyuncuları paylaşıyor. Evimizde kaleyi şut atamıyoruz. Ama 3 pastan gol yiyoruz. Bu sistem içinde böyle başarılı olmamız mümkün değil. Bunu hocaya direkt olarak iletirsek işine karışmış gibi oluruz. Ancak erkenden de bir uyarı yapmamız şart” sözlerini kullandığı kaydedildi.

552 pas yaptılar

Siyah-Beyazlılar, önceki akşam Yeni Malatyaspor’a 2-0 yenildiği mücadelede 90 dakikayı 552 pasla tamamladı. Rakibi karşısında yüzde 67’ye 33 topla oynamada üstün olan Abdullah Avcı’nın öğrencileri, istatiksel olarak üstünlüğüne rağmen rakibine kaybetmişti. Teknik direktör Abdullah Avcı, sezon başında taktik anlayışıyla ilgili olarak yapılan eleştirilere, daha önce tepki göstermiş ve sisteminin arkasında olduğunu belirtmişti.

Orhan Yıldırım





Bu haberi de okudular Süper Lig puan durumu | Süper Lig 15. hafta puan durumu ve fikstür