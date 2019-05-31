8 puanlık farktan şampiyonluğu kaçırırken, rakibin taraftar ve camia gücünü nasıl kullandığını çaresizce izlemek zorunda kaldı! Başakşehir’deki 13 yıllık maceraya son noktayı koyarken, hem kendisi hem de Başkan Göksel Gümüşdağ gözyaşlarına engel olamadı. En büyük rüyasını, kendi deyimiyle ‘en iyisi’ dediği Beşiktaş taraftarıyla yaşamak için yola çıktı. Tıpkı Şenol Güneş gibi.

Acı

Daha 13 Nisan’da Vodafone Park’a Başakşehir’in başında Beşiktaş'ın şampiyonluktaki rakibi olarak çıkan Abdullah Avcı, henüz resmi olarak açıklanmasa da artık Beşiktaş'ın yeni hocası. Avcı için hem zor hem de kolay bir karar oldu! 8 puanlık avantajını Galatasaray’a kaptırarak şampiyonluktan olan Avcı, belki bunu dışarı fazla yansıtmadı ama kaçan tarihi fırsat nedeniyle büyük acı çekti! Avcı’yı en çok etkileyen nokta ‘arkasında taraftar gücü olmadan’ mücadele etmekti. Rakibin taraftar ve camia gücünü nasıl kullandığını çaresizce izleyen Avcı, sezon bitiminde kararını vermişti; Artık 12 kişi oynamak istiyordu! Rakip takım topu ayağına aldığında statta kulakları sağır eden bir gürültü duymak en büyük hedefi haline gelmişti! Bu gürültüyü medyaya da taşımak işin bir diğer tarafıydı.

Şampiyonluk

Oynattığı futbol, istikrarı, duruşu nedeniyle aldığı övgüleri teknik adamlığında henüz şampiyonlukla taçlandıramayan Avcı, yakın çevresine, “En başarılı istatistikleri yakalayan hocalardan biriyim ama şampiyon olmadığım için çeşitli eleştirilere maruz kalıyorum. Süper Lig’de şampiyonluk kupasını kaldırmadan da bu eleştiriler kesilmeyecek gibi duruyor” şeklinde dert yanarken, Kara Kartal’da şampiyonluk hedefine ulaşması halinde Şenol Güneş ile de aynı kaderi paylaşacak.

Güneş de şampiyonluk yaşamamıştı

Teknik direktörlük kariyerine 1988-89 sezonunda başlayan Güneş, uzun yıllar şampiyonluk hasreti çektikten sonra 63 yaşında Beşiktaş’ın başında bu mutluluğu yaşamıştı. Avcı da tıpkı Şenol Güneş gibi şampiyonluk hasretine Dolmabahçe’de son vermeyi hedefliyor...

Gözyaşı

Avcı, dün 13 yıldır birlikte çalıştığı Göksel Gümüşdağ’a veda ederken, görüşmede son derece duygusal anların yaşandığı, hem Gümüşdağ hem de Avcı’nın gözyaşlarına engel olamadığı öğrenildi. Başakşehir’de hem maddi hem de manevi olarak tıkır tıkır işleyen bir düzende çalışan Avcı, veda kararını vermekte zorluk çekse de, şampiyonluk hedefi ağır bastı.

‘Kadroda yıldız çok, kozumuz taraftar’

Abdullah Avcı, Siyah- Beyazlı kulübün finansal sorunları hakkında ise yakın çevresine şunları söyledi: Kadroda çok kaliteli oyuncular var. Onlarla çalışacağım için heyecanlıyım. Yapılacak bir kaç takviyeyle takım istediğim seviyeye gelir. Zaten benim şampiyonluk yarışındaki en büyük kozum, Beşiktaş’ın müthiş taraftarı olacak.

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