Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig’de Abdullah Avcı’nın yönetiminde ilk 5 haftada çıktığı karşılaşmalardan sadece 1 galibiyet alabilmişti.

Ligin ikinci haftasında Göztepe’yi 3-0 yenen Kara Kartal; Sivasspor’a 3-0, Gazişehir’e de 3- 2 kaybetti. Bu süreçte Çaykur Rizespor ve Başakşehir’le berabere kalan Kartal, 5 puanda kaldı.

Ay başında yaptığı açıklamada, “Umarım ben de Şenol Güneş gibi ilk sezonumda şampiyon olurum” diyen Avcı, deneyimli isim gibi başlayamadı.

Beşiktaş, önceki teknik adamı Şenol Güneş’in yönetiminde ise ilk 5 haftasında 10 puan toplamıştı.

2015-16 sezonunda oynanan ilk 5 maçta Kartal, 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi alıp 10 puan toplamış ardından sezonu şampiyon olarak tamamlamıştı.