Kariyerinde ilk kez farklı bir kulüple yola çıkan tecrübeli teknik direktör, Beşiktaş’taki 3 aylık görev döneminde Fikret Orman’ın istifasından kulübün sembol oyuncularından Ricardo Quaresma ile yaşanan krize kadar birçok sıkıntılı süreç yaşadı, ekonomik ve sportif konular çok yıprattı.

Beşiktaş’la yeni sezona başlayan teknik direktör Abdullah Avcı’nın siyah-beyaz günleri istediği gibi başlamadı. Medipol Başakşehir’le İstanbul Büyükşehir Belediyespor günlerinden beri yer alan, 2006’dan beri tek bir kulüpte çalışan Avcı, ilk ciddi deneyiminde zor bir sürece ‘merhaba’ dedi.

Tecrübeli teknik adamı, sürecin bu kadar zorlamasının nedeni olayların kendi dışında gelişmesi oldu. Medipol Başakşehir’de 2006-2012 ve 2014-2019 yılları arasında çalışan Avcı, arada sadece A Milli Takım’da görev almıştı.

Turuncu-lacivertli kulüpte, oyuncuların maaşından, transfer planlamasına, istikrarlı yönetimden baskıdan uzak ortama kadar detaylarla son derece rahat bir ortamda çalışan 55 yaşındaki teknik direktör, Beşiktaş’ta adeta türbülansa yakalandı.

İlk 3 aylık görev süresinde bütün talihsizlikleri gören Abdullah Avcı’nın dert listesi şöyle oluştur:

- 2012’den beri başkanlık görevi yapan Fikret Orman, geçtiğimiz günlerde istifa etti, kulüp bir anda olağanüstü kongre dönemine girdi. Kulüp tarihinin en başarılı başkanlarından Fikret Orman’ın yaşadığı sıkıntılar tüm camiayı etkiledi.

- 2010’dan beri Beşiktaş ile bağları olan ve iki farklı dönemde forma giyen Ricardo Quaresma sıkıntısı patlak verdi. Kulübün sembol oyuncularından sayılan Portekizli çalıştırıcı, hem maaş krizi yaşadı hem de kadro dışı kaldı. Bunun üzerine Quaresma ile yollar ayrıldı.

-Hem ekonomik kriz hem de ligde 5 haftada 5 puanda kalınarak sportif başarısızlığın gelmesi Abdullah Avcı’yı olumsuz etkiledi.

- Maaş sıkıntısı, gelecek belirsizliği ve oluşturulan yeni takım için zaman gerekmesinden dolayı son derece stresli bir dönem oluştu.

- Tüm bunlara maçlar içerisindeki bireysel hatalar da eklendi. Vida’nın Gazişehir maçı, Karius’un Bratislava önündeki hatası en dikkat çeken örneklerdi.

Yedi yeni transfer

Abdullah Avcı ile beraber yeni bir yola çıkan Beşiktaş, 7 transfer yaptı. Özellikle ilk 11’ini direkt değiştiren Beşiktaş’ta Abdullah Avcı, ilk 5 haftada bu durumun sancılarını yaşadı. Siyah-beyazlılar 5 maçta 5 puan toplayabildi, son 15 sezonun en kötü sonuçları alındı. (Skorer)