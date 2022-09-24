Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Süper Lig ve Avrupa'da oyuna sonradan aldığı üç isim Djaniny, Denswil ve Abdülkadir Ömür oldu.

Bordo-mavililer bu maçların sadece 5'inde 5 oyuncu değişikliği hakkını kullandı. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın sonradan oyuna en fazla aldığı isimler Djaniny, Denswil ve Abdülkadir Ömür oldu.

Trabzonspor'da kenardan gelen futbolcular sadece 4 kez skora katkı yapabildi. Fırtına; Denswil ve Abdülkadir Ömür'ün gol bulduğu İstanbulspor ve Hatayspor maçlarını kazanırken Bardhi'nin iki gol attığı Antalyaspor ve Umut Bozok'un ağları sarstığı Ferencvaros karşılaşmalarını kaybetti. (Sabah)