Malatyaspor deplasmanında aldıkları 2-0’lık galibiyeti Trabzon şehrine armağan eden Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, “Şehirde bizi çok seviyorlar. Onlar her şeyi hak ediyor. Tüm Trabzonsporlular’a hediye olsun” dedi. Maçı değerlendiren tecrübeli hoca, “Oyun istediğimiz gibi geçti. Attığımız golden sonra oyunu kaybettik, sayısal olarak fazla geldiler. Baskılı gibi gözüktüler ama bir tek Uğurcan’ın kurtardığı net pozisyon var. Onun dışında tehlike yaşamadık çünkü geldiğimiz günden itibaren bu kenar ortalara çok çalışıyoruz. Doğru karşılamalar yaptık. Sonrasında son dakikada, oyunu bitirirken attığımız gol maçı daha net kazanmamızı sağladı. İyi bir ivme, iyi bir aile ortamı var. Sayısı az ama kalitesi yüksek, verdiğimizi karşılıklı uygulamaya çalışan bir oyuncu grubu var. Herkes sahada kalmak istiyor. Bu yoğun süreçte üst üste kazanmak kolay değil. Futbolcularımı kutluyorum. Onlar kazandıkça ben kasketi takmaya devam edeceğim” diye konuştu.

‘Hep tek tek baktım’

Ligde art arda oynayacakları Gaziantep FK, Başakşehir ve Fenerbahçe maçlarının sorulduğu Avcı, “Ben 3 maç üzerinden hiç bakmadım. Parçadan bütüne gidiyoruz. Paket program değil, tek tek gideceğiz. Gaziahtep karşılaşmasına bakacağız yarından itibaren. Sadece onu düşüneceğiz” cevabını verdi.

Zemin tepkisi

Trabzonspor’un hocası, Yeni Malatya Stadı’nın kötü zeminiyle ilgili serzenişte bulundu. Abdullah Avcı, “Devletimiz büyük yatırımlarla statlar yapıyor, yayıncı kuruluş para harcıyor, kulüpler ciddi maliyetlerle oyuncular alıyor. Bunun için mi! Oyuncuları sakatlanma riskiyle sahaya atıyoruz. Lütfen gereken yapılsın. Marka değerimizi bu şekilde geliştiremeyiz. Basit şeyler ve Avrupa uyguluyor. Bu işin bir standardı olmalı. Sadece Malatya ile ilgili değil. Türkiye genelinde yüzde 70/80 saha zeminleri kötü. Sporcu sağlığı her şeyden önemli” dedi.

Bakan Kasapoğlu uyarmıştı

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Kasapoğlu, kötü zeminler konusunda kulüpleri uyarmıştı. Kasapoğlu, “Bu statlar devletimiz tarafından en güzel şekilde yapılıyor inşa ediliyor, sonraki süreçte de kulüplere, ilgili yerel yönetimlere teslim ediliyor. Statlardaki zeminlerle ilgili gereken özenin gösterilmediğini görüyoruz. İlgili tüm tedbirler, denetimler ve bu manada da yaptırımları uygulama konusunda harekete geçtik. Sporcu sağlığı bizim kırmızı çizgimiz ve bu noktanın ciddi takipçisiyiz” demişti.



