Süper Lig 'in 21. haftasında deplasmanda Sivassspor'a konuk olan Trabzonspor 'da teknik direktör Abdullah Avcı, maç öncesinde değerlendirmeler yaptı. Tecrübeli teknik adam yapılan transferlerle ilgili "Visca bugün sahada bizle beraber ilk 11'de olacak. Sıcak oyuncuydu. 11 sene evvel buraya getirdiğim bir oyuncuydu. Bu süreçte öncelikle başkanımız ve Ertuğrul beye teşekkür ediyorum. Bir teşekkürü de Başakşehir Kulübü'ne... Visca da bizimle birlikte olmak istedi. Bu şampiyonluk hikayesinde olmak istedi. Herkes fedakarlık yaptı. Bu topraklardan yetişmiş bir arkadaşımız Yusuf Erdoğan. Sezon başında da istemiştik ancak olmadı. O da fedakarlık yaptı. Puchacz, 1 haftadır bizimle ama inanılmaz bir enerjiyle çalışıyor. Kadromuzu daha kaliteli ve alternatifli bir hale getirmeye çalıştık." ifadelerini kullandı.

Maç ile ilgili de konuşan Avcı "Son 7 maçın 5'ini kazanmış bir takımla oynayacağız. Kadro kalitesi var. Biz şampiyonluğa oynuyoruz ama her hafta şampiyon olmuyoruz. Şampiyonluğa bir adım daha yaklaşıyoruz. Biz Sivasspor 'a çalıştık. Güzel bir maç ama karşılığını bizim aldığımız bir maç olmasını istiyorum. Daha fazla isteyerek, daha fazla üstüne koyarak devam etmemiz gerekiyor." sözlerini sarf etti.