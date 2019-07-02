Abdullah Avcı'dan yönetime: Kampı bekleyin!

Başkan Orman ve yöneticilerle görüşen Abdullah Avcı, halen mevcut kadrodaki futbolcuların analizlerini incelediğini belirterek, transferle ilgili kararını, birinci kamp dönemi sonrası vereceğini belirtti.

02 Temmuz 2019, Salı 08:55
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Abdullah Avcı'dan yönetime: Kampı bekleyin!

Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, tüm kulüplerin içinde bulunduğu ekonomik kriz nedeniyle takımdan gönderilecek ve alınacak oyuncular konusundaki kararını sezon başı hazırlıklarının ikinci etabı olan Avusturya kampı öncesi açıklayacağını belirtti Siyah beyazlı kulübün başkanı Fikret Orman ve yöneticiler ile toplantı yapan Abdullah Avcı, “Kimse sıkıntıya girmesin. Mevcut kadroda bulunan oyuncular konusunda kesin kararımı herkesi gördükten sonra vereceğim” dedi.

Kamp raporuna göre hareket edilecek

Şu an tüm oyuncuların geçen yıl sergiledikleri pefromans ve analizlerini incelediğini belirten Avcı, “Beşiktaş’ta forma giyen tüm oyuncuların bir değeri var. Bu değerleri üst düzeye çıkarmak da bizlerin görevi” diye konuştu. Abdullah Avcı’nın sezon başı kampında vereceği rapor doğrultusunda Beşiktaş yönetiminin transfer çalışmalarını hızlandıracağı ve özellikle sağ ve sol kanatlar ile stoper konusu üzerinde durulacağı belirtiliyor.

Kaynak: Hürriyet

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