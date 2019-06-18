Abdullah Avcı, Adriano'nun takımda kalmasını istedi. Avcı, kiralık sözleşmesi sona eren Shinji Kagawa'yı gelecek sezon takımda görmek istediğini yönetime aktardı. 34 yaşındaki Adriano Kartal'da devam etmek istese de ekonomik olarak uzlaşma sağlanamadı. Sambacı yıllık 2 milyon Euro istiyor.

.Beşiktaş Adriano'ya 1.3 milyon Euro önerdi. Kagawa ise İspanyol kulüpleriyle görüşüyor. Dortmund ile 1 yıl daha sözleşmesi var. Yıldız oyuncu istedikleri teklifleri almazsa Beşiktaş ile masaya oturacak.

Kaynak: Takvim