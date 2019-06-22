Şenol Güneş’in milli takıma gitmesinin ardından Abdullah Avcı ile sözleşme imzaladıktan sonra transfer çalışmalarına geçen Beşiktaş Yönetimi, bek gör taktiği uygularken, Avcı’nın da mevcut kadronun bile Süper Lig için yeterli olduğunu söylediği ortaya çıktı.

Transferdeki belirsizlik nedeniyle paniğe gerek olmadığını düşünen deneyimli teknik adamın, bir kaç takviyeyle bile bu kadroyu şampiyonluk yarışına sokabileceğini yakın çevresine ifade ettiği bildirildi. Bankalar Birliği’nin toplantısından sonra olumlu bir sonuç çıkması halinde ciddi takviyeler yapmayı planlayan yönetim, aksi durumda ise Abdullah Avcı’nın da isteği olan mevcut kadroyu korumaya çalışacak. Ancak herhangi bir ilk on bir oyuncusunun gitmesi halinde ayrılanların yerine adam alacak olan yönetim, ayrıca alt yapıdaki bazı futbolcularını da yedek kulübesine dahil edecek.

Sol bek, sağ bek, sağ kanat, sol kanat, sol stoper ve defansif orta saha oyuncusu almayı planlamasına rağmen bir yandan da maddi sıkıntıları gözönünde bulunduran yönetim, önümüzdeki günlerde Abdullah Avcı’yla yine bir araya gelerek geniş kapsamlı bir transfer toplantısı yapacak.

Kaynak: Skorer