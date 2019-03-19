Milli araya girerken kritik virajda Kayseri deplasmanına giden Başakşehir, 2 puan bırakarak döndü ama İstanbul ekibinin inanılmaz performansı hafızalara kazındı. 34 şutla rakibinin kalesini yoklayan Başakşehir, bunlarda 10 isabet yakaladı, bu rakam bu sezon bir maçta en fazla kaleyi bulan şut olarak kayıtlara geçti. Visca 12 kez kaleyi yoklarken son 5 sezonun bu alanda rekorunu kırdı. Gökhan İnler direğe takıldı. 37 orta girişiminde yakaladığı 17 isabetli ortayla yine sezon rekorunu egale eden İstanbul ekibi, tam 56 kez rakip ceza alanına girerek inanılmaz bir performansa imza attı. Bunların 24’ü ise organize ataklarla gelişti.

‘Üzülmek yok’

Tüm bunlara rağmen zorlu maçta 2 puan bırakan lideri motive etmek ise hocaya düştü. Tecrübeli teknik adam maç sonunda yaşanan puan kaybından ötürü üzülen oyuncularını, “Burada kaybedilen bir şey yok. Aksine kazandık. Şampiyon olmak için şampiyon gibi oynamak gerekir. Siz de bugün şampiyon nasıl oynar gösterdiniz, oyun gücünüzü gösterdiniz. Hepinizi kutluyorum” ifadeleriyle tebrik etti.

Ömer Necati Albayrak