Kartal’da ilk 11’in değişilmez isimleri olan Caner Erkin ile Gökhan Gönül, teknik heyet ve yönetimin de takdirini kazandı.

Tecrübeli oyuncuların takıma yaptığı katkıdan çok memnun olan Teknik Direktör Abdullah Avcı’nın, Gökhan ve Caner ile sözleşme uzatılması konusunda yönetime rapor verdiği belirlendi.

Ligin devre arası gelmeden Gökhan ve Caner’le sözleşme görüşmelerini başlatmak istemeyen yönetim, ara transfer döneminde bu iki isimle masaya oturacak.

Bu arada Kasımpaşa deplasmanında attığı şık golle alkışları kapan Caner Erkin, Avrupa’nın en üretken savunma beklerinden biri oldu.

OPTA’nın sunduğu rakamlarda, 2 gol ve 5 asistle siyah-beyazlı takıma şimdiden 7 gollük katkı veren Caner, Borussia Dortmund’dan Achraf Hakimi ve Liverpool’dan Alexander Arnold’la hücumda zirveye oynuyor.

Dortmund’lu Achraf Hakimi 2 gol, 5 asistlik performans sergiledi. Liverpool’un yıldızı Arnold ise takımına 1 gol, 6 asistlik katkı verdi.

Başarılı gidişatı sekteye uğratmak istemeyen yönetimin her iki isme de ikişer yıllık yeni sözleşme teklif etmesi bekleniyor. (Skorer)