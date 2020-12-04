Abdullah Avcı’dan Suat Özyazıcı’ya ziyaret

Kulüp açıklamasında, ziyaretin Özyacı’nın evinde gerçekleştirildiği belirtilirken, “Ahmet Suat Özyazıcı’nın ailesinin de yer aldığı ziyarette, teknik direktörümüz Abdullah Avcı efsane teknik direktörümüze sağlıklı bir ömür diledi. Özyazıcı ailesi de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek teknik direktörümüz Abdullah Avcı’ya başarılar diledi” denildi. 1974-1975 sezonunda Trabzonspor’u Süper Lig’e çıkaran Özyazıcı, 1976, 1977, 1980 ve 1984 sezonlarında Bordo-Mavililer’i şampiyon yaptı.