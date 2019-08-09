Beşiktaş teknik direktörü, Abdullah Avcı yeni sezon öncesi Nevzat Demir Tesisleri'nde gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Sakatlıklar ve transferlerle ilgili bilgiler veren Avcı, ayrıca Orhan Ak ile ilgili soruları ise cevaplamadı.

İşte Abdullah Avcı'nın yaptığı açıklamalar...

-İmza töreninin üstünden tam 2 aylık bir süreç geçti. O günkü basın toplantısında söylediğim bir şey vardı. Şerefiyle oynamayı ve hakkıyla kazanmayı ilke edinmiş Beşiktaş ile şampiyonluklar kazanmak.

-O 2 aylık süreçte neler oldu, neler yaptık. Ümraniye ile ilgili birtakım tespitler yaptık. Transferlerle ilgili çalışmalarımız devam etti. Riva ve Avusturya'da bir kamp dönemi yaşandı. Beni mutlu eden şey, oyuncu grubunun yapmak istediklerimize çok istekli yaklaşmaları.

Sakatlık konusu...

-Gökhan Gönül'ün maçta eli çatladı, Burak Yılmaz'ın maçta ayağı çatladı. Bunlar maçta olan şeyler. Atiba burada uzun süredir olan bir oyuncu, kasık sakatlığını biliyorsunuz. Atiba ve Medel turnuva oynadı. Medel'in maç trafiği çok yoğundu. Karius 2 hafta yok. Burak ve Karius hariç tüm sakat oyuncularımız pazartesiden itibaren bizimle birlikte antrenmanlara çıkacak

Orhan Ak açıklaması...

Orhan Ak da bunlardan birisi. Elimden geldiğince ondan faydalanmaya çalışıyorum. 3 antrenörüm var, ikisi kulübede olacak. Dönüşümlü olarak 2 yardımcım kulübede, 1 yardımcım tribünde olacak. Maçlara göre bunlar değişecek.

Yerli kaleci yatırımı yapacağız

-Quaresma ile özel görüşmeler yapıyorum, kendisine şans vermeye devam edeceğiz. Ben Beşiktaş'ın profesyonel bir çalışanıyım ve her çalışandan da maksimum verim almaya çalışıyorum. Beşiktaş'ın geleceği adına yerli bir kaleci yatırımı yapılması gerekiyor.

"Beşiktaş her zaman şampiyonluğa oynar"

- Beşiktaş her zaman şampiyonluğa oynar. Dominant oynar. Nerede topa sahip olacağız, nerede baskı yapacağız, kimle baskı yapacağız bunları çalışıyoruz.