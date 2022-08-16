UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında deplasmanda Kopenhag ile karşı karşıya gelen Trabzonspor 'da teknik direktör Abdullah Avcı, zorlu 90 dakika öncesinde açıklamalarda bulundu.

Grup aşamasına kalmak istediklerini belirten Abdullah Avcı, Şampiyonlar Ligi'nin kendisine göre dünyanın en önemli organizasyonu olduğunu dile getirdi.

Abdullah Avcı'nın açıklamaları şu şekilde:

"Geçen sene şampiyon olmak için uğraştık ve bunun karşılığını aldık. Asıl amaç gruplarda olmak. Çok güzel ortam, çok güzel atmosfer. Her oyuncunun, her teknik adamın olmasını isteyeceği bir ortam. Bence dünyanın en önemli organizasyonu. Umarım burada başlangıcı iyi yapıp, gruplara kalıp, duyguları devam ettirmek istiyoruz. Sahanın içinde kalırsan herkes senin yanında oluyor. Trabzonspor iyi şeyler yapıyor ve yapmaya da devam edecek."

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