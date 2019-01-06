Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı'nın açıklamaları şöyle;

Topa sahip olmayı biraz daha artıracağız. Sonuçlandırma sıkıntımız vardı. Bunların hepsini aşmak için aldık Robinho’yu. Bize katkısı olacak. Enerjisi yüksek. Puan farkıyla lideriz. Oyun kalitesi ve oyuncu profili değişti. İnişler çıkışlar olduğunda bile enerjiyi yüksek tutup devam etmek istiyoruz. İyi bir takımız. Arda yetenekli bir oyuncu Robinho için söylediklerim onun için de geçerli. Formunu yukarı çektikçe çok daha katkı verecek. Transferde bazen sürpriz şeyler olabiliyor. Ancak şu an mevkisel anlamda bir sıkıntımız yok. Serdar Taşçı oyun planına uygun bir oyuncu. Testlerinden çıkacak sonuçlara göre ondan katkı alacağız.

Ömer Necati Albayrak