Beşiktaş’ta yeni sezon öncesindeki kamp için geri sayım sürüyor. Siyah- Beyazlılar’ın yeni hocası Abdullah Avcı ve ekibinin yapılacak ilk kamp için kondisyon yüklemesine öncelik vereceği öğrenildi. Ek olarak oyuncuların fiziksel değerlerini yükseltmek için özel planlamalar yapıldığı ve altyapıdan alınacak futbolcular ile oluşturulacak geniş bir kadro ile çalışmalara başlanacağı öğrenildi.

Kamp yeri için teknik direktör Abdullah Avcı’nın kararını bekleyen Beşiktaşlı idarecilerin, teknik adama Avusturya ve Polonya’da kamp merkezleri önerdiği kaydedildi.