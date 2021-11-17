Trabzonspor 12 haftada alınabilecek 36 puanın 30'unu hanesine yazdırdı. En yakın rakibi Hatayspor ile Konyaspor'un 7 puan önünde olan, ezeli rakipleri Galatasaray 'a 9, Beşiktaş ile Fenerbahçe 'ye de 10'ar puan fark atan Bordo-Mavililer'de teknik direktör Abdullah Avcı temkini elden bırakmıyor. Deneyimli teknik adam oyuncularıyla yaptığı görüşmede rehavet uyarısı yaptı, rakipleriyle olan puan farkını daha da açmalarını istedi.

'Daha da iyi olacağız'

İdman öncesi oyuncuları ile görüşen Avcı'nın, "12 haftalık performansınız iyi. Bundan sonrası daha zorlu olacak. Aradaki farkı aklınıza getirip rehavete kapılmak kesinlikle yok. Puan farkını daha da açacağız. Elinizden gelenin fazlasının yapmanızı bekliyorum. Şampiyonluk yolunda hata yapma lüksümüz yok. Sezona yeni başlıyormuş gibi ciddiyeti elimizden bırakmadan oynayacağız" dediği öğrenildi.