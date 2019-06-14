Abdullah Avcı'nın göreve gelmesinin ardından transfer çalışmalarına başlayan Beşiktaş, bir süredir Kayserispor'dan ayrılan Kana Biyik'la görüşmelerini sürdürüyordu. Kayserispor ile sözleşmesi sona erdikten sonra Trabzonspor dahil birçok kulübün listesinde yer alan Kana Biyik'in Beşiktaş hayalleri suya düştü. Yeni hoca Abdullah Avcı, 29 yaşındaki stoperin transferine onay vermedi.

Abdullah Avcı'nın geçen sezon başında rotasyonda kullanılmak üzere alınan ancak ağırlığı nedeniyle eleştiri konusu olan Enzo Roco'nun yerine daha tecrübeli bir ismi transfer etmek istediği öğrenildi.

2016-2017 sezonunun başında Fransız ekibi Toulouse'dan 500 bin Euro bonservis bedeli karşılığından Kayserispor'a transfer olan Biyik, sarı kırmızılı formayla 92 maça çıkarken, bu maçlarda 1 gol ve 1 asist kaydetti.

Yakup Çınar

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