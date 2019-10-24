UEFA Avrupa Ligi K Grubu maçında Portekiz temsilcisi Braga'ya İstanbul'da 2-1 mağlup olan Beşiktaş'ta teknik direktör Abdullah Avcı mücadeleyi değerlendirdi.

Avcı'nın açıklamaları şu şekilde:

Basit bir top kaybından golü yedik. İkinci yarıya daha iyi başlayan taraf Braga'ydı.

Rakibe geniş alanların verilmesinden ötürü yediğimiz gol var. Beşiktaş takımının forması, oyuncusu her zaman değerlidir. Bu kadroyla bunu yapabildik. Oğuzhan'ın da 60 dakika oynaması lazımdı.

Avrupa Ligi'ni oynayıp en az dinlenen biziz. Bir an evvel fiziksel ve zihinsel olarak dinlenip hazır olmamız lazım. Taraftarımızın coşkusuyla beraber derbiyi kazanmamız gerekiyor.

"İlk 11'den 22 oyuncu..."

Hafta sonu sağ bek yok elimde. Necip bu yüzden önemliydi. Genel anlamda seçeneğim de yoktu. Oyunu aldık da... Penaltı gol olsa başka bir senaryo olacaktı. 8. hafta itibariyle ilk 11'de 22 oyuncuyla oynamışız. Bazen performans, bazen sakatlıklar bizim ideal 11'imizle oynayamamızı sağladı. 8-9 oyuncu değişti hep...

"Bir penaltı olsun onu da attırırım"

Adem Ljajic bizim takımımızn özel oyuncularından bir tanesi. Bir daha penaltı olsun bir daha attırırım.

"İstifayı düşünmedim"

O tepkileri aldığımda istifa etmeyi hiç düşünmedim. Taraftar her zaman haklıdır. Hayatlarından fedakarlık yaparak geliyorlar ama ben her zaman mücadele etmekten yanayım. İstifa etmek aklıma gelmedi.

Gökhan Gönül, Burak Yılmaz, Diaby gibi oyuncular derbi için belli değil. Hafta sonu belli olacak durumları...